شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رئيس هيئة الأركان العامة الجديد الذي صدر اليوم قرار جمهوري بتعيينه وترقيته إلى رتبة فريق؟ (سيرة ذاتية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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در ،اليوم، قرار رئيس الجمهورية اليمنية رقم ( 10 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن / صغير حمود عزيز قائد العمليات المشتركة رئيساً لهيئة الأركان العامة ويرقى إلى رتبة فريق.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

السيرة الذاتية الرئيس هيئة الاركان العامة الفريق صغير حمود احمد حمود بن عزيز

من مواليد 1967م ولد في مقام بن عزيز عزلة العمشية ذو صميم سفيان مديرية حرف سفيان محافظة عمران.

- متزوج . اب ل 6 اولاد و3 بنات اكبرهم فارس .

- المؤهلات العلمية والدراسية : -

- اكمل دراسته الاساسيه في مقام بن عزيز واكمل دراسته الثانويه والجامعيه في صنعاء اثناء عمله في القوات المسلحة ومجلس النواب .

- حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال

- التحق بالخدمه العسكرية في الحرس الجمهوري في عام 1983 ميلادي

- ترقى الى رتبة الملازم الثاني عام 1990م .

- حصل على رتبة العميد في عام 2007 م .

- المناصب التي تقلدها :-

- تقلد عدة مناصب عسكرية كان اخرها رئيس عمليات ونائب كبير المعلمين بمعسكر طارق بن زياد الحرس الجمهوري .

- من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في مديرية حرف سفيان .

- انتخب عضوا لمجلس النواب في عام 1997م .

- اعيد انتخابه في الدورة اللاحقة لمجلس النواب في عام 2003م.

- مثل اليمن في عدة مؤتمرات وندوات في الدول العربيه والاجنبية .

