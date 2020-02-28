شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الإماراتي يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
كما كان في استقباله سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
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