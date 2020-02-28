شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين اليمنيين تدين مضايقة الصحفيين في عدن وترفض ثقافة الكراهية والتحريض التي تمارسها مليشيات الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادانت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم الجمعة تعرض الصحفيين، الموظفين في المؤسسات والمرافق الإعلامية التابعة للدولة للمضايقات وإجبارهم على مغادرة العاصمة المؤقتة عدن.

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وقالت نقابة الصحفيين في بيان نشرته في صفحتها على الفيس بوك رصده موقع (عدن الغد ) جاء فيه ان احدى النقاط الأمنية الواقعة بين مدينتي لحج وتعز التابعة للحزام الأمني صادرت بطائق صحفيين يعملون في القطاع الحكومي.

وحملت السلطات الأمنية المعنية بعدن كامل المسئولية وتطالب بإيقاف هذه التصرفات وتسليم بطائق الصحفيين ووثائقهم إلى مقر النقابة بعدن.

وجددت النقابة رفضها لثقافة الكراهية والتحريض ضد الصحفيين والمدنيين.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد استنكرت “بشدة” استدعاء صحفيين ونشطاء للمثول أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في عدن واعتبرت ذلك استهدافاً واضحاً للصحفيين.