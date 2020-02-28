بعد وقف العمرة.. السعودية تتخذ إجراءات جديدة لمنع وصول كورونا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الجمعة 28 فبراير/شباط 2020، منع دخول مواطني عدد من الدول العربية؛ تحسبا لانتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وقالت الخارجية في بيان أوردته عبر (تويتر) إنه تقرر تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤقتا.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه "ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة ١٤ يوماً متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم باداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت".

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وجاء في البيان: تؤكد حكومة المملكة بأنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك.

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ويوم الخميس الماضي، قررت السعودية ايقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا من أجل الحيلولة دون وصول فيروس كورونا الى اراضيها، وذلك بناءً على توصية من الجهات الصحية الرسمية في المملكة التي تتابع انتشار الفيروس عن كثب.