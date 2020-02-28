«البصمة» تثير غضب معلمي الداير.. والرافضون: لم تراعِ الطبيعة الوعرة للمحافظة

أثار قرار إدارة تعليم صبيا ممثلة في مكتب تعليم محافظة الدائر، تطبيق نظام البصمة على دوام معلمي المدارس بالحد الجنوبي؛ لضبط عملية الحضور والانصراف ورفع الأداء والانضباط العام، حفيظة المعلمين الذي أكد أنه لم يراعِ الطبيعة النائية والوعرة للمحافظة.

وعبر المعلمون الرافضون لقرار الإدارة التعليمية عن رفضهم بإطلاق عدد من الوسوم التي تصدرت الترند السعودي على تويتر.

وبرر المعلمون تذمرهم بأن ليس عائدًا إلى رغبة في التسيب، لكن بسبب ظروف المحافظة الحدودية، وضعف البنية التحتية.

وأشار المعلمون إلى أن هناك تعثرًا بمشاريع الطرق بجانب تضاريس المحافظة الصعبة، كما أن أغلب معلمي ومعلمات القطاع من خارج القطاع، ويقطعون مئات الكيلومترات للوصول إلى المدارس.

فيما كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن إقرار النظام الإلكتروني لضبط حضور وانصراف المعلمين تم اتخاذه بما يتوافق مع النظام، وأتى من أجل رفع مستوى الأداء والانضباط داخل المدارس، بهدف رفع مستوى وجودة العملية التعليمية بما يحقق الفائدة المثلى للطالب.

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وأكدت المصادر أن النظام تم إقراره لإعانة قائد المدرسة ومساندته في أعماله وبدلًا من إثباته الحضور والانصراف ورقيًّا تحول ذلك إلكترونيًّا، وهو المسؤول عن إدارة العملية، وأشارت المعلومات التي تحصلت عليها «عاجل» أن النظام خضع للتجربة قبل تطبيقه بشكل فعلي، وأنه تم إكمال كل التجهيزات الفنية والتقنية للنظام.

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