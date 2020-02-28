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حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق في الحريضة

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2020-02-28

حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق في الحريضة

حالته الصحية جيدة بعد إجراء الإسعافات له

متابعات الخليج 365 - عسير

تمكنت الوحدات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، من إنقاذ طفل من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة.

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وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري، أن منقذ حرس الحدود على الشاطئ في حدود مسؤولية مركز الحريضة شاهد طفلًا يبلغ من العمر سبع سنوات يتعرض للغرق في إحدى المناطق المخصصة للسباحة، وجرى على الفور إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.

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