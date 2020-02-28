بالفيديو.. تحديد موعد تطبيق الرخصة المهنية.. والبداية بـ120 ألف معلم

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم تطبيق الرخص المهنية للمعلمين في يوليو المقبل، مشيرة إلى أن 120 ألف معلم ممن أدوا اختبار الكفايات سابقًا سيحصلون على الرخصة.
وقال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، حسام زمان، خلال استضافته في برنامج «بالمختصر» المذاع على قناة « mbc1»، إن تطبيق الرخص تم تأجيله من بداية العام الحالي إلى يوليو المقبل. مضيفًا إلى تطوير اختبار الكفيات الذي كانت تطبقه الهيئة في الماضي.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة قرر أنه سيمنح الرخصة المهنية لكل من اجتاز اختبار الكفايات سابقًا، ويقدر عددهم بـ120 ألف معلم بنسبة من 25 إلى 30 بالمئة من المعلمين، حيث سيحصلون على الرخصة حسب درجات اختبار الكفايات وسنوات الخبرة.
أما باقي المعلمين، فسيتم -خلال النصف الثاني من هذا العام- جدولة اختباراتهم، وسيكون في كل عام مرتين أو ثلاث مرات مواعيد محددة لإجراء الاختبارات.
وأشار رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن اللائحة الجديدة تلزم المعلمين الحصول على الرخصة المهنية خلال الأربع سنوات القادمة، ويمكن للمعلم أن يتقدم للاختبار عندما يكون جاهزًا.
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