المقدم طلال الشلهوب متحدثًا رسميًّا لوزارة الداخلية

تم تكليف المقدم طلال الشلهوب مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإعلامية في وزارة الداخلية، ومتحدثًا رسميًّا للوزارة.

وكان اللواء منصور التركي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، قد عبَّر عن سعادته بمسيرته الطويلة في وزارة الداخلية، والعمل في «ميدان العزة والشرف» لأكثر من 40 عامًا.

وأضاف «التركي»، بمناسبة تقاعده وتكريمه بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود؛ أنه حرص على أداء المهام التي كُلِّف بها على أحسن وجه، مستفيدًا من خبرات من سبقوه.

ودعا اللواء منصور التركي زملاءه إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق من إنجازات أمنية، وأن يرتقوا بمستوى أدائها بما يتناسب مع الثقة الممنوحة لهم من القيادة.

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