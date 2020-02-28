حساب المواطن: «IBAN» ليس جزءًا من رقم الحساب البنكي

أوضح برنامج حساب المواطن، أن كلمة IBAN، ليست جزءًا من رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد من الدعم.
وأضاف حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر، ردًّا على سؤال إحدى المواطنات- أن جميع الأرقام في السعودية لها هيكلية معينة، فهي تبدأ بـSA وتتكون من 24 خانة، مطالبًا بعدم إدخال كلمة IBAN؛ لأنها ليست جزءًا من رقم الحساب، وكذلك إزالة أي فراغات في رقم الآيبان.
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