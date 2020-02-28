السعودية اليوم / سفير المملكة لدى إندونيسيا يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي



جاكرتا 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي بمكتبه اليوم, معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال نائب السفير يحيى القحطاني ومديري المكاتب الفنية وعدد من موظفي السفارة.

// انتهى //

16:44ت م

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