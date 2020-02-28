السعودية اليوم / السلطات اللبنانية توقف النقل الجوي والبري والبحري للقادمين من الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس كورونا



بيروت 4 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أصدرت وزارة الأشغال اللبنانية قرارًا اليوم يقضي بوقف النقل جوًا وبرًا وبحرًا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس كورونا وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا وعند الاقتضاء دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في بيان اليوم : إنه بناء على توصية وزير الصحة وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي " فيروس الكورونا ط ونظرًا للضرورة القصوى، عمم وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار قرارًا يحمل الرقم 104/ بوقف النقل جوًا وبرًا وبحرًا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس كورونا: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا وعند الاقتضاء دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ، على أن يُستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان .

ولفت البيان الانتباه إلى أنه بناء على ذلك كلفت المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على جميع شركات الطيران ووجوب تطبيق هذا القرار، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت باستثناء الرحلات التي تقل حصرًا المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.

ولفت البيان النظر إلى أن: "هذا القرار يسري بصورة استثنائية وموقتة لحين صدور قرار لاحق يلغيه أو يعدله ويبلغ حيث تدعو الحاجة" .

// انتهى//

16:41ت م

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