السعودية اليوم / جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تنجز خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد



جدة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أنجزت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد حتى نهاية العام الماضي منذ تأسيسها ، عبر مسيرة حافلة بتقديم العلاج الخيري والاستفادة من البرامج الصحية المختلفة .

وأوضح المدير العام لجمعية زمزم فهد بن محمد الزهراني أن الجمعية حققت منجزات كبيرة تعبر عن رسالتها ورؤيتها الطموحة من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين خلال ١٥ عاماً من العطاء في خدمة المرضى المحتاجين وعبر ١٢ ميزة تنافسية تصب في خدمة المرضى المحتاجين.

بدوره أعرب المتحدث الرسمي باسم الجمعية بشيت المطرفي عن شكره نيابة عن مجلس الإدارة لمن كان سبباً للوصول لهذا الإنجاز الكبير الذي يعبر عن الدور الإنساني الذي تدعمه القيادة الرشيدة والتي فتحت الآفاق الجديدة للعمل الخيري من خلال رؤية المملكة 2030.

وأكد أن زمزم ستستمر قدماً في تحقيق طموحاتها التي رسمتها لنفسها ضمن خطتها الاستراتيجية وسعيها المستمر نحو التميز المؤسسي منوهاً بسعي الجمعية وفق رؤيتها لأن تكون النموذج الرائد المرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل .

يذكر أن جمعية زمزم من الجمعيات الرائدة في المملكة التي تقدم خدماتها الطبية والصحية لذوي الاحتياج في منطقة مكة المكرمة من خلال مقرها الرئيسي بجدة وفروعها المنتشرة في مكة والقنفذة والطائف.

وقد حصدت زمزم العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وتسعى لأن تكون الأولى على ة الأصعدة في تقديم الخدمات الطبية فهي أول جمعية صحية شاملة على مستوى المملكة في مساعدة المرضى ذوي الاحتياج.

كما تُعد أول جمعية خيرية تحصل على شهادة الأيزو 2008 :9001 وأول جمعية خيرية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة, بالإضافة إلى أنها أول جمعية سعودية تحصد شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قبل المنظمة الأوربية لإدارة الجودة بالإضافة لتميزها في العديد من المشاريع الصحية الرائدة والمشاركة التطوعية الفاعلة انطلاقاً من رسالتها "كيان مجتمعي صحي خيري يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقاُ لأولوية الاحتياج".

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16:20ت م

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