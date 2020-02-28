الشيخ الشثري يجيب بالفيديو: هل ضحايا كورونا شهداء؟

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم وصف من مات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بأنه شهيد، وهو المرض الذي يتفشى حاليًّا في عدة دول.

وقال الشيخ الشثري، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»؛ إنه ورد في الحديث أن المبطون شهيد؛ فمن مات بشيء من أمراض البطن فيرجى له الشهادة، وهي ليست بمنزلة شهادة المعركة.

وأضاف الشيخ الشثري أن ذلك ليس معناه ألا يتخذ الإنسان الإجراءات أو الاحترازات اللازمة في التعامل مع كورونا وغيره من الأمراض، وإذا أصيب العبد بمرض احتسب الأجر فيه ورضي بقضاء الله وقدره، وصبر على ما أصابه، واتخذ الأسباب المؤدية إلى شفائه؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عباد الله، تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء؛ علمه من علمه وجهله من جهله».

وذكر الشيخ الشثري أن الوصية هنا هي أن يتحرز الإنسان من المرض بكل وسيلة ممكنة.

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