السعودية اليوم / طلاب عُمانيون يزورون ركن الشؤون الإسلامية في معرض مسقط الدولي للكتاب



مسقط 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

استقبل ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن الجناح السعودي بمعرض مسقط الدولي للكتاب بدورته الـ25، صباح اليوم، وفدًا من طلاب مدارس التعليم العام في سلطنة عُمان.

وتجول الطلاب في أروقة الركن وتعرفوا على المعروضات التي تشمل عدداً من الإصدارات العلمية المتنوعة, كما تعرفوا على جهود المملكة في خدمة كتاب الله الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عبر تقنية الـVR.

وأشاد الطلاب بما يتميز به الجناح السعودي من خلال ما شاهدوه, مؤكدين أنه بات مقصدًا سنويًّا لزيارته؛ كما أشادوا بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال، بالإضافة لتميز الإصدارات والمؤلفات.

وفي نهاية الزيارة تمّ إهداؤهم مصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, والتقطوا الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

13:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.