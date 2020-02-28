السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2337 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات بعدما أكدت المراكز 256 إصابة في وقت سابق من اليوم وهذا أعلى معدل زيادة يومي منذ أن رصدت كوريا الجنوبية أول حالة إصابة في 20 يناير الماضي.

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12:34ت م

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