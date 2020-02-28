السعودية | البرلمان العربي يشيد بإجراءات السعودية لمواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم البرلمان العربي يشيد بإجراءات السعودية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وقال إن هذه الإجراءات أتت حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، في ضوء تطورات انتشار "فيروس كورونا المستجد" وظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى وصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 81 ألف حالة توفي منها 2769 حالة وفقاً لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.

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مساع لوقف انتشار الفيروس

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية انطلاقاً من حرصها الشديد على المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار القاصدين زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع المعايير الدولية ودعماً لجهود الدول والمنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص جهود منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس والقضاء عليه.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الخدمات والأعمال الجليلة التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والعناية بعمارة الحرمين الشريفين وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة خدمةً لضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من كافة بقاع العالم.