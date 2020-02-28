شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية القطيف لمقاول سوق الخضار: ضاعفوا جهود الإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

شدد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، على مقاول ومهندس مشروع إنشاء سوق الخضار والفواكه بمحافظة القطيف بضرورة مضاعفة الجهد لإنجازه وفق الجدول الزمني المعتمد ليستفيد منه أهالي المحافظة، مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة ومعايير السلامة، منوها بأن البلدية تحرص على إنهاء المشاريع بوقتها المحدد.

وأوضح خلال تفقده أمس موقع مشروع سوق النفع العام «سوق الخضار والفواكه المركزي بالقطيف» أن نسبة الإنجاز بلغت 58% من مدة المرحلة الأولى للمشروع، مشيرا إلى أن الهدف من الجولة متابعة سير العمل، ومعرفة آخر الأعمال المنجزة والإطلاع على العقبات والمعوقات وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشروع وضمان استكماله وفق الخطط الموضوعة.

وأوضح أن أسواق النفع العام الجديدة ستحدث نقلة مهمة في مجال تطوير الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المحافظة بالإضافة إلى العاملين بالسوق، مؤكدا على مدير إدارة المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة وإعداد التقارير اللازمة، داعيا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين.

وبين م. الحسيني أن السوق يحتل مساحة 2512 م2 ويتكون من 92 محلا، ومطعم وسوق مركزي للمواد الغذائية متعدد الأقسام، و300 موقف، بالإضافة إلى وجود دورات مياه «رجال - نساء» وخصص بعضها للأشخاص ذوي الاعاقة.

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وقال إن المشروع سيسهم في توفير سوق متكامل الخدمات والمرافق لعرض الخضار والفواكه «36 محلا»، واللحوم والدواجن «18 محلا»، والأسماك «10 محلات»، ومحلات تجارية «مطعم وسوق مركزي»، ومكاتب للبلدية بالإضافة إلى مواقف كافية لسيارات الباعة والمرتادين.

وأضاف: «المشروع يأتي ضمن خطط البلدية التطويرية التي تستهدف أسواق الخضار والفواكه»، وأن البلدية وضعت إستراتيجية لتفعيل وتطوير العمل بأسواق المحافظة وأهمها أسواق النفع العام التي تمس احتياجات المواطن والمقيم بشكل يومي.

وأشار إلى أن البلدية تسعى للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومن ثم الارتقاء بمستوى هذه الخدمات في كافة المجالات الخدمية والتنموية، موضحا أن البلدية تحرص على تذليل أية صعوبات يمكن أن يواجهها الراغبون في الاستثمار لدى البلدية، وتحرص على تحفيز الجادين من المستثمرين للتقدم بأفكار ومشاريع استثمارية جديدة تعود على المستثمر وعلى المواطن بالفائدة وتسهم برفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطن بما يحقق توجيهات القيادة الحكيمة.