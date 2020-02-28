شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل تحتضن مؤتمر الاستجابة لطوارئ الحرائق.. الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

برعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م.عبدالله السعدان تنظم الهيئة الملكية بالجبيل مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)، وذلك خلال الفترة من 7 - 10 رجب 1441 الموافق من 2 - 5 مارس 2020 في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية. وستناقش جلسات المؤتمر العديد من المحاور التي تتمثل في الاستجابة للطوارئ وتأثيرها على الأعمال، والتخطيط للطوارئ والتأهب لها، ومرونة الأعمال واستردادها، والمواد الخطرة، والدروس المستفادة من الكوارث، والحوادث العالمية - التحديات والفرص، والتكنولوجيا والابتكار في إدارة المخاطر، والمدونات والمعايير والسياسات في السلامة والحرائق، وأفضل الممارسات في الاستجابة لحالات الطوارئ، والكفاءة في خدمة إطفاء الحرائق، والتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها، واختبار وفحص أنظمة الحريق، بالإضافة إلى ورش العمل التي ستتحدث عن التأهب والاستعداد للطوارئ، وإدارة الطوارئ والأزمات بالإضافة إلى استمرارية الأعمال وتخطيط عملية الاسترداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبيل تحتضن مؤتمر الاستجابة لطوارئ الحرائق.. الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.