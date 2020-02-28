​​​​​​​سفير جيبوتي: إجراءات السعودية الاحترازية تجاه «كورونا» وقائية وسليمة تراعي سلامة المعتمرين

أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة؛ أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا عالميًّا وأصبح يهدد التجمعات البشرية؛ إجراءات وقائية سليمة تراعي صحة وسلامة المعتمرين.

وقال إن تلك الإجراءات الوقائية تؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين، على رعاية المقدسات الإسلامية والسهر على راحة وطمأنينة الحجاج والزوار والمعتمرين.

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