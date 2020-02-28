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قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، تعازي وفد المملكة للمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد فتحي إدريس، في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وذلك في مقر الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية في نيويورك.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسرة الفقيد الراحل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.
المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
"المعلمي" يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مباركوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-28
قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، تعازي وفد المملكة للمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد فتحي إدريس، في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وذلك في مقر الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية في نيويورك.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسرة الفقيد الراحل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
01:25 AM
في مقر الوفد الدائم لمصر في نيويورك
قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، تعازي وفد المملكة للمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد فتحي إدريس، في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وذلك في مقر الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية في نيويورك.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسرة الفقيد الراحل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.
، "المعلمي" يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ،
المصدر : الخليج 365
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