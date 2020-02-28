، شاهد .. محافظ شقراء يفتتح "مهرجان التمور 2" بمشاركة عدد من الشركات والمزارعين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشتمل على مسرح للأطفال وتسويق للأسر المنتجة وجلسات عائلية وخيام للضيافة

تصوير: علي دهل

انطلقت بمحافظة شقراء، أمس الخميس، فعاليات المهرجان الثاني للتمور، بمشاركة كبيرة من الشركات المتخصصة في التمور ومزارعي المحافظة وما جاورها، كما تقام عدد من الفعاليات المصاحبة والمناشط المتنوعة.

وتفصيلاً، افتتح محافظ شقراء المشرف العام على المهرجان عادل بن عبدالله البواردي فعاليات المهرجان، بحضور الشيخ حمد بن محمد الرقيب والشيخ فنجال الشيباني ورئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس هليل الكرشمي ومدير فرع المالية بشقراء المهندس علي السبيعي ومدير الغرفة التجارية بشقراء رائد الصعب ومدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشقراء سلمان الصميت وأمين لجنة السياحة بالمحافظة نايف الصفق ورئيس المجلس البلدي بشقراء عبدالرحمن السبيهين وعضو لجنة السياحة بشقراء الإعلامي علي العطاس ونائب المجلس البلدي بشقراء يوسف الشايع ورئيس المجلس البلدي بالقصب ناصر الغربي.

ويقام المهرجان في صالة البلدية للاجتماعات والمؤتمرات بجوار نادي الوشم التي تتجاوز مساحتها المغلقة المكيفة ٢٠٠٠ م٢، فيما تحيط بها ساحات شاسعة تم إعدادها وتجهيزها لتنفيذ العديد من الفعاليات.

ويضم المهرجان أكثر من ٧٢ ركناً خصص للشركات والمزارعين لبيع التمور، و٣٠ ركناً للأسر المنتجة لتسويق وبيع المنتجات الأسرية، فيما خصصت أماكن في الساحات الخارجية للجلسات العائلية، وتم تزويدها بالطاولات والكراسي والفرش.

واشتمل المهرجان على خيمة كبيرة للضيافة الرجالية، وأخرى للضيافة النسائية، ومسرح الطفل الذي يقدم فعاليات متنوعة طيلة أيام المهرجان، كما خصصت أماكن خارجية لإعداد الأكلات الطازجة، وأخرى للعربات المتنقلة.

وحرص المنظمون للمهرجان على توفير الضيافة المجانية لزوار المهرجان، إضافة لتزويد السوق برجال الأمن لاسيما في مدخل السوق لتوفير الأمان لأطفال المتسوقين بحيث لا يخرج أي طفل من السوق إلا برفقة أسرته.

وقامت البلدية بعمل مدخل للمهرجان وتوسعته وتوصيله بالشارع الرئيس، كما قامت بتحسين الحديقة الملاصقة، حيث تم زراعتها بالثيل والورود، إضافة إلى رصفها وعمل ممرات داخلها لتكون متنفساً للمتسوقين ومرتادي المهرجان.

وأشاد رئيس المجلس البلدي بشقراء عبدالرحمن السبيهين بإقامة المهرجان، مؤكداً أن مثل هذه المهرجانات تعد ثمرة من ثمرات تضافر جهود الجهات الحكومية والجهات الخدمية في المحافظة وقال: الشكر للجهات المشرفة والمنظمة والمشاركة والمتعاونة والجهات الداعمة لما بذلت من جهود مميزة في سبيل إنجاح المهرجان.

وكان محافظ شقراء قد عقد في مكتبه، اجتماعاً بحضور وكيل المحافظة، مع رئيس بلدية شقراء، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدير فرع غرفة الرياض، وأمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة شقراء بشأن مهرجان التمور الثاني.

وتم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات لإقامة المهرجان، ووجّه محافظ شقراء - حينها - بضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح المهرجان، وتذليل كل الصعاب ليكون المهرجان في أبهى حلة وأكمل وجه.

يذكر أن المهرجان يقام بتنظيم من فرع غرفة الرياض بمحافظة شقراء، وبمشاركة بلدية محافظة شقراء، وبإشراف عام من محافظ شقراء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عادل بن عبدالله البواردي، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء.

مهرجان التمور شقراء