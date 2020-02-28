تنفيذًا للأمر الملكي.. مدير «مدني مكة» يُقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

قلَّد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، عددًا من ضباط المديرية رتبهم الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم. وهنأ مدير «مدني مكة» المرقَّين، ودعاهم إلى بذل المزيد خدمةً لدينهم ومليكهم ووطنهم. فيما عبر الضباط المُرقَّين عن سعادتهم بهذه الثقة الكريم، وأنها ستكون حافزًا على تقديم المزيد من العطاء. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. مصلح العتيبي يتقلد رتبة «عميد» في الأدلة الجنائية ترقية «العتيبي» إلى مقدم في قوات أمن المسجد الحرام

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