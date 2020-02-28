«إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بالدول المحتاجة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 14-20 يناير 2020م ضخ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 345 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلًا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، التي استفاد منها 4 آلاف و514 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز لأبناء الشعب اليمني؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

كما أجرت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فرانسفيل بجمهورية الجابون، خلال اليوم الرابع من الحملة؛ 16 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وكشفت على 350 شخصًا، وتوزيع 57 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًّا، وبلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة حتى الآن 215 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية التي وقَّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

ودشن المركز، أمس، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، مشروع دعم بناء قدرات وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جمهورية الصومال.

وجرى التدشين في مقر الوزارة بالعاصمة مقديشيو بحضور وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالي حمزة سعيد حمزة، ورئيس منظمة الغذاء العالمي بالصومال سيزار أرويو، وفريق من المركز.

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ويهدف المشروع إلى تعزيز عمل الوزارة، وتحسين القدرة التشغيلية للوفاء بالأعمال الإنسانية وإدارة الكوارث في الصومال عبر المساهمة من خلال الكوادر البشرية في تعزيز المراكز الإقليمية الإنسانية، ومراكز إدارة الكوارث العاملة مع الوزارة، والإسهام في دعم هذه المراكز على المستويين المركزي والإقليمي بالمعدات والخدمات المناسبة في مجال تقنية المعلومات.

وتشمل أنشطة المشروع تنمية القدرات وتعزيزها من خلال تعيين مستشار لتقييم القدرات، وتنمية المهارات الأساسية والتطوير، ودعم حلول تقنية المعلومات للمكاتب الإقليمية والإنذار المبكر ، ودعم وزارة الشؤون الإنسانية الصومالية بتوفير حساب نقل جوي للتحركات الإنسانية الأساسية.

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