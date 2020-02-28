استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية تميم بن ماجد الدوسري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.
اقرأ أيضًا:
«تعزيز العلاقات الثنائية» يتصدر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الموريتاني
ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الثنائية مع نظيره الفلبيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.