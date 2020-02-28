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وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الثنائية مع نظيره الفلبيني

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية تميم بن ماجد الدوسري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.

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