الأمير محمد بن سلمان يتلقى برقيتي عزاء من رئيس الوزراء البحريني وولي العهد

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء ومواساة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
أعربا خلالها عن تعازيهما في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
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