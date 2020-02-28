السعودية اليوم / عُمان تسجل الحالة السادسة بفيروس كورونا المستجد



مسقط 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ٢٠١٩ (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأوضحت الوزارة أن المريض يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (٦) حالات وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولاتوجد أي وفيات. ‏

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23:30ت م

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