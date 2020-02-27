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شكرا لقرائتكم استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية لسياح هذه الدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية لسياح هذه الدول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة السياحة، في بيان لها، استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني الدول المسموح لها سابقًا.
وكانت المملكة اتخذت 3 إجراءات احترازية، كإجراءات استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة، تضمنت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، والدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطرًا.
إضافة إلى تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.
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