شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من صحيفة الجيش: صنعاء ستعود قريباً عروبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية، إن العاصمة صنعاء ستعود قريباً عاصمة عروبية وستفشل الغطرسة الايرانية وأمام التعاضد العروبي.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها لعدد اليوم الخميس، إنه " واهم من يظن أنه سينال من المؤسسة العسكرية التي هي صمام الأمان للوطن"، مشيرة الى البطولات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف الجبهات في طريق استكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.

قد يهمك ايضاً:

كوب واحد من الحليب قبل النوم قد يدمر حياتك.. شاهد أضرار ومخاطر لا تخطر على بال!



لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول ‘‘حبة خيار‘‘ قبل النوم!.. فوائد صحية لاتقدر بثمن



رئيس الاحتلال الإسرائيلي : إنّا لله وإنّا إليه راجعون !



هذه الأعشاب الرخصية تعالج ‘‘تليّف الكبد‘‘ وتحميك من المرض وتخلص جسمك من السموم بطريقة بسيطة ومذهلة



هذه الفاكهة تعالج مشاكل الربو وتفتت حصوات الكلى وتمنع السكتات الدماغية.. والمفاجأة أنها منتشرة بكثرة وبسعر التراب ويتجاهلها الكثيرون



إيفانكا ترامب تتألق بفستان يعج بالجرأة والأناقة.. وتخطف قلب رئيس هذه الدولة في حفلة عشاء ساخنة! (شاهد من يكون؟؟)

ورد الآن.. إعلان عـاجل من الصحة السعودية بشأن ضبط 17 حالة إصابة بـ”كورونا “ في مطار جدة

الموت يفجع ولي العهد‬⁩ السعودي الأمير محمد بن سلمان والحزن يعم المملكة.. شاهد (آخر فيديو) من الجنازة المهيبة



قاموا بالانتقام من ‘‘ثعبان شرس‘‘.. وما وجدوه في بطنه كان مفاجأة لا تصدق شاهد ماذا اكتشفوا ببطنه (فيديو)



أفعى الأناكوندا تلتهم ‘‘بقرة بأكملها‘‘ وهي حية.. وحينما حاول المزارع إنقاذها كانت الصدمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

هل تذكرون القاضي السعودي الذي أعجب بإمرأة فطلقها من زوجها ثم تزوجها مسيارا؟شاهدوا كيف كان مصيره بعد أيام من الزواج السري



Advertisements

شاهد.. الإعلامي الإماراتي الذي قبَّل حذاء ابن زايد يتحدث عن وفاة مذيع الجزيرة ‘‘جمال ريان‘‘ ويشمت فيه بطريقة جنونية!



الأميرة الهاربة هيا بنت الحسين توجه ضربة جديدة لزوجها حاكم دبي ‘‘بن راشد‘‘.. وصحيفة الغارديان تكشف عن ‘‘قاصمة الظهر‘‘



حفيد حسني مبارك يفجر مفاجأة ‘‘عائلية‘‘ حدثت قبل وفاة جده بأيام.. ويقارن بين وفاته ووفاة الرئيس ‘‘مرسي‘‘



أسد يهاجم إمرأة تصلي .. وعندما أوشك على افتراسها حدثت المفاجأة التي قلبت الامور رأسًا على عقب (فيديو صادم)



طريقة بسيط لتعرف فيروس ‘‘كورونا’’ في جسمك خلال 10 ثوان فقط.. لا داعي لمراجعة الطبيب (جربها لن تندم)



​تحركات عسكرية مفاجئة لقطر وسلطنة عمان ضد السعودية.. والإمارات تتدخل



الموت نهايتك .. ابتعد فورًا عن تناول هذه الأطعمة في وجبة الإفطار لأنها سبب رئيسي الإصابة بالسرطان ومرض السكر



آلآف الوافدين في السعودية يغادرونها فورًا .. والمملكة تعلن أغلاق حدودها وفريق الأزمات يتدخل.. ماذا يحدث الآن؟



شاهد.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن جثة قتيل منزل ‘‘نانسي عجرم’’ والأمور تنقلب رأسًا على عقب بعدما عثروا عليه في جسده



قولوا وداعًا لتصلب الشرايين والجلطات الدماغية والسكري وأمراض السرطان بجميع أنواعه.. تناول هذه الثمرة على الريق تنهي معاناتك إلى الابد!



ولفتت الى أن الأراجيف لن تنال من القوات المسلحة مهما بالغت وتصنعت أساليبها في التضليل والكذب والإشاعات المغرضة وسرعان ما يتضح زيف تلك الشائعات تحت ضربات القوات المسلحة.

وأكدت الصحيفة قرب زوال المليشيا الحوثية الإجرامية، رغم محاولاتها وتوسلاتها للقبائل وغيرهم في مناطق سيطرتها ومطالبها المتكررة بالتحشيد وتجنيد ابناء القبائل والأطفال وطلبة المدارس والمهمشين بهدف اقتيادهم إلى جبهات القتال في صفوفها وتعزيز مواقعها بعناصر جديدة.

واشارت الى أن المليشيا الحوثية تمضي بارتهانها للملالي والعمل على تنفيذ أجندة إيران وزعزعة الأمن والاستقرار، مشيرة الى قرار مجلس الأمن الصادر أمس الأربعاء والذي يؤكد الالتزام بدعم وحدة اليمن وأمنه وسيادته.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه" أمام المخططات التخريبية التي تديرها ايران والمشاريع الفوضوية يلتحم الشعب اليمني إلى جانب أشقائه العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لحماية المصالح والمصائر المشتركة وتوثيق أواصر القربى وقدرية التاريخ والجغرافيا".