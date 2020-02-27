بالفيديو.. والد نسيم حبتور يكشف آخر تطورات قضية ابنه المختطف

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام قبل 27 عامًا، بإعادة تحليل البصمة الوراثية “DNA” لشخص يحمل مواصفات ابنه ويسكن مع رجل تبناه من دار الحضانة.

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وأوضح نوري حبتور، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه أجرى تحليلًا للبصمة الوراثية لشبيه ابنه قبل سنتين وكانت النتيجة سلبية، مشيرًا إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، متمنيًا إعادة التحليل من جديد.

وأضاف “أنه رأى وزوجته، وشمًا على ظهر المشتبه بأنه ابنه مطابقًا لوشم كان موجودًا على ظهر ابنه، لافتًا إلى أن عمره مطابق لعمر ابنه بحساب الوقت الذي اختطف فيه”.

في سياق متصل أكد مراسل القناة أن دائرة التحقيق اتسعت في هذا الموضوع، وقد استدعت الجهات المعنية عدة أشخاص على صلة بالمتهمة بالخطف للتحقيق معهم.

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