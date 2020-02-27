محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس الحكومة في الجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلياس الفخفاخ تونس 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 09:23 PM Advertisements ولي العهد يهنئ إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته ولي العهد يهنئ إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس الحكومة في الجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة". الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يهنئ إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته ،

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