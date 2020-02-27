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ولي العهد يهنئ الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية

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2020-02-27

ولي العهد يهنئ الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية

متابعات الخليج 365 - واس

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة الأستاذ إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وقال سمو ولي العهد: ” يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة”.

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