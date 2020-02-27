شكرا لقرائتكم ولي العهد يهنئ الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-27 ولي العهد يهنئ الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة الأستاذ إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وقال سمو ولي العهد: ” يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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