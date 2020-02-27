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النمر يحذر من تصرف خاطئ يضر بصحة ونفسية المرضى
أكد أنه يكفي الامتناع عن الطعام لـ6 ساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة صيام المريض لفترات طويلة قبل إجراء العمليات الجراحية.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تصرف خاطئ.. أن يصوم المريض عن الأكل والشرب من منتصف الليل وعمليته تحت التخدير العام أو الموضعي الساعة ٤ العصر اليوم الذي يليه”.
وأضاف الصحيح والمطلوب حسب توصيات ASA العلمية :
١.الامتناع عن الأكل الخفيف ٦ ساعات (الأكل الدسم ٨ ساعات).
٢.الامتناع عن شرب السوائل ساعتين (ماء، شاي، قهوة، عصير).
وتابع الدكتور النمر قائلًا: “إذا تأكدت من طبيبك أن موعد عمليتك ١٠ صباحًا مثلًا تستطيع أن تشرب القهوة وتشرب سوائل إلى الساعة الثامنة صباحًا ثم أمسكْ حتى موعد العملية الجراحية”.
الجدير بالذكر أن الكثير من المرضى يشتكون من ساعات الصيام الطويلة التي يطالب بها الأطباء قبل إجراء العمليات الجراحية، والتي تؤثر سلبًا على صحة ونفسية المرضى، بسبب حاجة البعض منهم للطعام والشراب لاسيما تناول القليل من الشاي والقهوة.
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