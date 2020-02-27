ولي العهد يؤكد أهمية العلاقات السعودية المغربية لخدمة المصالح المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أهمية العلاقات السعودية المغربية وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، جاء ذلك لدى استقباله مستشار ملك المغرب فؤاد عالي الهمة الذي نقل رسالة شفوية لولي العهد من ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، كما نقل المستشار مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها ملك المغرب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، كما أكد الرغبة الجادة لملك المغرب في تطوير الشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، فيما حضر من الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

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كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، وذلك في مقر إقامته بالرياض، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات المستجدات الإقليمية.

حضر الاجتماع، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني. كما حضر من الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.

وفي اجتماع آخر، استعرض ولي العهد مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مقر إقامته بالرياض، أوجه العلاقات السعودية الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.