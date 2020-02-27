، سكان "بن ختلة بأبها" يشتكون من إغلاق مدخل حيهم.. و"أمانة عسير" تلتزم الصمت ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا إن القرار لم يراع أمن المخطط بمنع دخول سيارات الدفاع المدني وغيرها

يعاني سكان مخطط بن ختلة "الروضة رقم 2" الواقع على طريق مطار أبها والمقابل لمبنى جريدة الوطن سابقاً من إغلاق المدخل والمخرج الرئيس للحي والمتضمن أيضاً مدارس بنين وبنات.

وتفصيلاً؛ ذكر سكان الحي أن أمانة عسير قامت بإغلاق المدخل الوحيد لهم بعرض 20 متراً مما جعلهم في شبه عزلة داخل حيهم وذلك بإغلاق الشارع وعمل بلدورات وأرصفة، مضيفين: نحن قد أقمنا مباني سكنية ولنا أراض في المخطط الأمر الذي يسبب لنا أضراراً كثيرة.

وأكد الأهالي أن القرار لم يراع شعور السكان ومن أبسط حقوقنا ومراعاة الأمن والسلامة للمخطط مثل دخول الدفاع المدني والهلال الأحمر وصهاريج الماء وسيارات مواد البناء وغيرها وهذا ولا يخدم الصالح العام وإننا جميع سكان هذا الحي نعارض إغلاق هذا الشارع الرئيس.

وأضافوا: طالبنا أصحاب القرار بفتح الشارع المغلق ومحاسبة المتسبب في إغلاقه وإنصافنا، علماً بأننا تواصلنا عدة مرات مع أمانة المنطقة دون أي حل يذكر لمعاناتنا.

وتواصلت "الخليج 365" عدة مرات مع أمانة عسير لمنحهم حقهم في الرد دون أي تجاوب أو رد حتى وقت نشر هذه الخبر.

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