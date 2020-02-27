«تعليم صبيا» يعلق على حادثة شجار الطلاب: لجنة عاجلة للتحقيق

كشف متحدث تعليم صبيا، اليوم الخميس، عن تحركات الإدارة بعد حادثة شجار الطلاب التي وقت بإحدى المدارس، مؤكدًا أن «الموضوع محل متابعة الإدارة، وأن مدير التعليم وجه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على المشكلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة»، فيما باشرت اللجنة برئاسة المساعد للشؤون التعليمية، مهامها صباح اليوم، ولا إصابات بين الطلاب.

وذكر المتحدث باسم تعليم صبيا، في بيان له نشرته تعليم صبيا عبر تويتر، أن اللجنة المشكلة برئاسة المساعد للشؤون التعليمية، باشرت مهامها صباح اليوم، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لإجراء تحقيق شامل في الواقعة، لمعرفة الأسباب والدوافع، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكدة عدم وجود إصابات بين الطلاب.

وأضافت أن الحادثة وقعت أمس الأربعاء، مؤكدة أن ما حدث مرفوض سلوكيًا.