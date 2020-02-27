شقيق مفقود شعيب الأبيض يكشف لـ«عاجل» تفاصيل العثور على جثة أخيه

كشف أحمد العنزي شقيق المفقود عبدالمجيد الدهمشي، عن عثور فرقة أنجاد للإنقاذ على أخيه متوفي قبل قليل.
وكان الشاب قد فُقد منذ يومين ولم يتم العثور عليه، وواصلت الجهات الأمنية والفرق التطوعية البحث عنه.
ودشّن المواطنون هاشتاج «مفقود شعيب الأبيض»، داعين لأهله بالصبر وبسرعة العثور عليه.
وتولى أكثر من 21 متطوعًا من فريق «إنجاد» للإنقاذ و15 سيارة ومعدة، إضافة إلى عدد من المواطنين، تمشيط الصحراء بحثًا عن الشاب عبدالمجيد العنزي المفقود منذ أمس (الأربعاء)، في الصحراء التي شهدت هطول أمطار غزيرة.
وأشار شقيق مفقود شعيب الأبيض، لـ«عاجل» إلى أن فرق الانقاذ وأربعين سيارة تواصل البحث عنه منذ يومين، ووجدوه ماشي تقريبًا ١٠ كيلو دون سيارة، في ظل أجواء باردة ويسودها هطول أمطار وثلوج.
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