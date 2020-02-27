جولات مراقبة التوطين تتواصل على المنشآت التجارية بمكة

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 2659 جولة تفتيشية -خلال الأسبوع الماضي- على المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.

وأسفرت الجولات التي تأتي بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات التوطين عن ضبط 448 مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، حيث شملت عددًا من الأنشطة والمهن في المنطقة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات.

وتهدف هذه الجولات لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات، حيث تقوم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات بضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيًا مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق «معًا للرصد»، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911) أو على فروع الوزارة.

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