

عمّان 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

جدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم، تأكيد خلو الأردن من أية إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بإقرار واعتراف من منظمة الصحة العالمية.

وقال خلال تصريحات صحفية عقب رئاسته اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات : علينا أن نعد أنفسنا لكل السيناريوهات، لأن هناك دولا مجاورة في المنطقة انتشر فيها المرض.

ووجه رئيس الوزراء الأردني فريق العمل الخاص بمتابعة فيروس كورونا المستجد، لتأمين موقع حجر صحي بديل ولائق يلبي المعايير الصحية المتبعة عالميا للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وبما يحفظ كرامة المواطن الأردني والزائر.

// انتهى //

19:10ت م

0236





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يؤكد خلو بلاده من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.