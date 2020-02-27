شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عادل الكلباني : الإيقاف المؤقت لتأشيرة العمرة «قرار حكيم» والان نبدء بالتفاصيل

• زيارة المسجد النبوي سنة وعافية ومصلحة المسلمين أولى

قال فضيلة ‏الشيخ عادل الكلباني إن قرار إيقاف تأشيرة العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً هو قرار حكيم ، لأنه دفع عن المملكة عظيم من هذا الوباء الذي استنفر له العالم أجمعين

وأوضح أن هذا القرار فيه حفاظ على صحة المسلمين لما نرى من شراسة هذا المرض ولما فيه من موت وفي نقله مضره، وبالتالي القرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم ، وهو في مصلحة المسلمين عموماً

وأفاد الشيخ الكلباني "مما لاشك فيه بأن العمرة سنة ومصلحة وحياة المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تأتى في المقام الأولى، وتقدم في الإسلام صحة وسلامة ومصلحة المسلمين على العمرة».