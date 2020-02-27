، وزير الأشغال العامة الفلسطيني ينوّه بمواقف المملكة الداعمة لبلاده ،

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ثمن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الداعمة والمتواصلة للشعب الفلسطيني.
وأشار "زيارة" في تصريح له، اليوم، إلى أن المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، موّلت مشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية، للمهدّمة بيوتهم خلال العدوان الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وبقيمة بلغت 10 ملايين دولار.
وبيّن "زيارة" أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".وزير الأشغال العامة الفلسطيني
وزير الأشغال العامة الفلسطيني ينوّه بمواقف المملكة الداعمة لبلادهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-27
ثمن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الداعمة والمتواصلة للشعب الفلسطيني.
وأشار "زيارة" في تصريح له، اليوم، إلى أن المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، موّلت مشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية، للمهدّمة بيوتهم خلال العدوان الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وبقيمة بلغت 10 ملايين دولار.
وبيّن "زيارة" أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
05:01 PM
قال: مولت مشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية بغزة بـ10 ملايين دولار
ثمن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الداعمة والمتواصلة للشعب الفلسطيني.
وأشار "زيارة" في تصريح له، اليوم، إلى أن المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، موّلت مشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية، للمهدّمة بيوتهم خلال العدوان الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وبقيمة بلغت 10 ملايين دولار.
وبيّن "زيارة" أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".
، وزير الأشغال العامة الفلسطيني ينوّه بمواقف المملكة الداعمة لبلاده ،
المصدر : الخليج 365
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