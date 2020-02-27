السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يلتقي نظيرته الأمريكية



بيروت 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد، بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية‫.‬

وناقش الجانبان خلال اللقاء، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

// انتهـى //

13:44ت م

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