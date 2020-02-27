

مكة المكرمة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

تُنظم جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي الأحد القادم ملتقى بعنوان "تمكين المرأة في البحث العلمي" ومعرضاً مصاحباً له، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل ومشاركة باحثات من مختلف التخصصات الأكاديمية بالجامعات

ويهدف الملتقى إلى استجلاء واقع المرأة في المجال البحثي، وتشخيص الصعوبات التي تواجهها للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، ومناقشة برامج رؤية المملكة 2030 ومدى استفادة المرأة الباحثة منها، علاوة على التعريف بمجالات الدعم البحثي النسائي الداخلي والخارجي.

ويتضمن الملتقى 25 ورقة علمية مقدمة من الباحثات المشاركات في جلسات الملتقى من مختلف الجامعات والجهات الحكومية، إضافة إلى إسهامات المعرض المصاحب في التعريف بالمؤسسات والمجلات العلمية الرائدة بمشاركة 20 جهة داعمة لجهود المرأة البحثية.

// انتهى //

13:30ت م

0106



مكة المكرمة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستُنظم جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي الأحد القادم ملتقى بعنوان "تمكين المرأة في البحث العلمي" ومعرضاً مصاحباً له، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل ومشاركة باحثات من مختلف التخصصات الأكاديمية بالجامعات السعودية ويستمر يومين وذلك في قاعة الجوهرة بمقر الطالبات في الزاهر.ويهدف الملتقى إلى استجلاء واقع المرأة في المجال البحثي، وتشخيص الصعوبات التي تواجهها للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، ومناقشة برامج رؤية المملكة 2030 ومدى استفادة المرأة الباحثة منها، علاوة على التعريف بمجالات الدعم البحثي النسائي الداخلي والخارجي.ويتضمن الملتقى 25 ورقة علمية مقدمة من الباحثات المشاركات في جلسات الملتقى من مختلف الجامعات والجهات الحكومية، إضافة إلى إسهامات المعرض المصاحب في التعريف بالمؤسسات والمجلات العلمية الرائدة بمشاركة 20 جهة داعمة لجهود المرأة البحثية.// انتهى //13:30ت م0106

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 25 ورقة علمية بملتقى "تمكين المرأة" في جامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.