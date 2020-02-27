- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بومبيو: خامنئي يضحي بشباب إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بومبيو: خامنئي يضحي بشباب إيران
أكد أن النظام فقد شرعيته
متابعات الخليج 365 - متابعة
اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، المرشد الإيراني، علي خامنئي، بمواصلة الكذب على شعبه بدلاً من تحمل المسؤولية، فيما أشار إلى أن النظام الإيراني فقد شرعيته بعد الانتخابات الأخيرة.
وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية والانتخابات البرلمانية تشهد أدنى مستوى إقبال لها منذ عام 1979”.
وأضاف “خامنئي يواصل الكذب بدلًا من تحمل مسؤولية قتل المدنيين في طائرة الركاب اﻷوكرانية والمخاطر الداخلية التي تهدد صحة الإيرانيين”، في إشارة إلى تستر النظام الإيراني على تفشي فيروس کورونا.
كما اتهم بومبيو خامنئي بأنه “يضحي بشباب إيران بطريقة متهورة في توسعاته الثورية سواء في العراق أو سوريا أو لبنان”.
وفي وقت سابق، قال بومبيو إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” من أن تكون إيران قد أخفت تفاصيل عن انتشار فيروس كورونا، ودعا كل الدول إلى “قول الحقيقة”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: خامنئي يضحي بشباب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.