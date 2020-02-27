- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين، في إجراء عملية تثبيت وترميم عظام الوجه لمريضة في عملية استمرت أكثر من عشر ساعات.
وتمثلت العملية في إعادة ترميم عظام وأنسجة الوجه والفكين لمواطنة تَعَرّضت لإصابة؛ إثر حادث مروري نتج عنه كسور متفتتة في عظام الوجه والأنف والجيب الأنفي في عظام الجبهة، وجروح عميقة في الوجه والأنف، وتم إعادة العظم لوضعه وتأهليه وأنسجة الوجه الناعمة لوضعها الطبيعي، بفضل الله.
أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور محمود طلعت، والدكتور محمد الألمعي، والدكتور محمد الحضيري، والدكتور محمد الدارقي، والدكتور ظافر القحطاني، والدكتور سعد مرعي.فريق طبي جراحة الوجه والفكين عسير
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 12:56 PM
عملية نوعية أجراها فريق طبي متخصص.. تم إعادة العظم لوضعه الطبيعي
نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين، في إجراء عملية تثبيت وترميم عظام الوجه لمريضة في عملية استمرت أكثر من عشر ساعات.
وتمثلت العملية في إعادة ترميم عظام وأنسجة الوجه والفكين لمواطنة تَعَرّضت لإصابة؛ إثر حادث مروري نتج عنه كسور متفتتة في عظام الوجه والأنف والجيب الأنفي في عظام الجبهة، وجروح عميقة في الوجه والأنف، وتم إعادة العظم لوضعه وتأهليه وأنسجة الوجه الناعمة لوضعها الطبيعي، بفضل الله.
أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور محمود طلعت، والدكتور محمد الألمعي، والدكتور محمد الحضيري، والدكتور محمد الدارقي، والدكتور ظافر القحطاني، والدكتور سعد مرعي.
، جراحة الـ10 ساعات.. تنجح بترميم عظام وجه مصابة تعرض لحادث ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جراحة الـ10 ساعات.. تنجح بترميم عظام وجه مصابة تعرض لحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.