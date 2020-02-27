، 100 ألف بطة صينية لمكافحة جراد باكستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُعد استخدامها أقل تكلفة وضررًا على البيئة

تعتزم الصين إرسال جيش من البط، قوامه 100 ألف بطة؛ لمساعدة باكستان في مكافحة انتشار الجراد؛ حسبما ذكرته صحيفة محلية الخميس.

وسيتم إرسال "فيلق الطيور" التي تأكل الجراد من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، بعد زيارة قام بها فريق من الخبراء الصينيين في وقت سابق إلى باكستان، لتقديم المشورة بشأن التعامل مع اجتياح الجراد الذي يُعد الأسوأ في 20 عامًا؛ وفق صحيفة "نينغبو إيفننغ".

ونشرت الصين، البط الذي يتغذى طبيعيًّا على الحشرات ضمن نظامه الغذائي، لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينغ يانغ بشمال غرب الصين قبل عقدين؛ حيث أثبتت هذه الطيور فعاليتها في القضاء على الجراد.

ووفق "سكاي نيوز" يُعد استخدام البط أقل تكلفة ماديًّا وضررًا على البيئة من استخدام المبيدات الحشرية، حسبما نقلته الصحيفة عن لو ليزي، الباحث في معهد تشغيانغ الإقليمي للتكنولوجيا الزراعية، والذي قال: "البط ملائم أكثر لهذه المهمة من الدواجن الأخرى مثل الدجاج. البط يحب البقاء في جماعات؛ لذا فإدارته أسهل من الدجاج".

وأوضح أن البطة تستطيع أيضًا تناول أكثر من 200 جرادة يوميًّا، مقارنة بسبعين جرادة فقط تتناولها الدجاجة.

وكانت باكستان قد تعرضت أيضًا لغزو من قِبَل أسراب الجراد في العام الماضي؛ حيث تسبب في إفساد محصول القطن في البلاد؛ في حين أنه يهدد الآن محصول القمح، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".الصين الجراد الصحراوي