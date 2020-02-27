كراني: الدفء يعم معظم الأجواء خلال الساعات القادمة

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، حالة من عدم الاستقرار في رحيل الزائر القطبي، مشيرًا إلى عودة الدفء خلال الساعات القادمة.

وقال كراني –عبر حسابه بتويتر- إن الزائر القطبي يتبع عدم الاستقرار في الرحيل، موضحًا عودة الدفء خلال ساعات على القطاع الغربي، ثم يتحرك للداخلية والشمال مع فجر الخميس.

وأشار كراني إلى أنه من منتصف ونهاية اليوم الخميس، يعم الدفء كافة الأجواء، موضحًا أن نهاية الأسبوع ستكون دافئة.

وأضاف كراني أن الدفء سيتلاشى عن الشمال يوم الأحد القادم (1 مارس 2020) ثم يعاود السيطرة حتى يوم الجمعة (6 مارس 2020).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: الشرقية، نجران، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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