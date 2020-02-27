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طريقة حذف مستند في حساب المواطن

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2020-02-27

طريقة حذف مستند في حساب متابعات الخليج 365

في حال كان منتهيًا أو مرفوضاً

متابعات الخليج 365 -الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن طريقة حذف مستند من البرنامج في حال كان منتهيًا أو مرفوضاً.

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: يمكنك حذف المستند في حال كان منتهيًا أو مرفوضًا عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) والانتقال إلى الإجراءات وحذف المستند ثم الضغط على حفظ، وإرفاق مستند سارٍ الصلاحية.

في سياق متصل، لم يعد يفصلنا عن صرف الدفعة الجديدة، وهي الدفعة الـ28 من حساب متابعات الخليج 365، سوى أسبوعين فقط، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم يوم الثلاثاء 10 مارس من الشهر المقبل.

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ويتم إيداع الدعم في حساب متابعات الخليج 365 في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف اليوم يوم إجازة رسمية فيتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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