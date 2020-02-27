، ملابس شتوية وسط لهذه المناطق.. "‏الحصيني": 48 ساعة مناسبة للكشتة المكشوفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: اليوم ‏نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية و‏الجمعة في الباحة وشرق مكة

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء اليوم وغدًا مناسبة للكشتة المكشوفة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الخميس وغدًا الجمعة الأجواء جيدة -إن شاء الله- للكشتة في الأماكن المكشوفة، تحتاجون ملابس شتوية متوسطة في الليل في الشمالية والوسطى وشمال وغرب الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية".

وأضاف: "اليوم ‏الخميس نشاط متوسط للرياح بين الإمارات والسعودية، و‏الجمعة نشاط متوسط في الباحة وشرقها وشرق مكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.حالة الطقس الأرصاد