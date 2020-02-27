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عدن - ياسمين التهامي - لأن الكبد هو أهم عضو في الجسم؛ حيث يعمل على تنقية دمك وتخليص جسمك من السموم، فأنت بحاجة إلى رعايته لضمان أن يظل صحيا ولائقا عبر اتباع نمط حياة صحي، وإضافة الأطعمة المناسبة إلى نظامك الغذائي.

وأكدت مجلة ”ذا هيلث سايت“الطبية، أن الابتعاد عن تناول المواد الضارة مثل الكحول، يعد أمرًا لا غنى عنه للحفاظ على الكبد قويًا، بالإضافة إلى توصيتها بتناول بعض الأطعمة التي تعمل على إزالة السموم من الكبد.

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هذه الأطعمة صحية تعمل على إزالة السموم من الكبد .. تناولها تعش مرتاح البال



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الأفوكادو

تحتوي فاكهة الأفوكادو على مادة ”الجلوتاثيون“، وتقوم هذه المادة بإزالة سُمية المركبات الضارة من الجسم، إلى جانب احتوائها أيضاً على نسبة مهمة من مضادات الأكسدة، مما يعزز صحة الكبد.

الهليون

يمتاز نبات الهليون بأنه مُلين جيد ومُدر للبول، كما يمكنه إزالة سموم الكبد.

الأطعمة الورقية الخضراء

تحوي مادة الكلوروفيل الذي يزيد من تدفق الأكسجين، وتمتص السموم من الجسم، وكذلك تُنقي دمك وتخلصه من المعادن الثقيلة.

الخضراوات الكرنبية (الصليبية)

مثل القرنبيط والملفوف والبروكلي، وهي أطعمة تحتوي على مواد تزيد من إنتاج كمية الجلاكوسينولات، المعروفة بقدرتها على مقاومة السرطان وسموم الكبد.

الجزر

يعد الجزر أيضا أحد المصادر الغنية بالجلوتاثيون والبيتاكاروتين، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد ويسهم في إعادة تجديد خلاياه.