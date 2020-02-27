جوجل تخطط للتوسع في الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 10 مليار دولار

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تعتزم شركة جوجل زيادة انتشار مكاتبها وفروعها الرسمية في 11 ولاية جديدة بالإضافة لإنشاء مراكز بيانات جديدة بتكلفة تصل لأكثر من 10 مليار دولار.

وستوسع جوجل انتشارها لتصل مكاتبها الجديدة إلى كاليفورنيا ،كولورادو ،جورجيا ،ماساتشوستس ،نبراسكا ،نيويورك ،أوهايو ،أوكلاهوما ،بنسلفانيا ،تكساس ،وواشنطن.

وبهذا التوسع فإن جوجل ستخلق آلاف فرص العمل الجديدة سواء لموظفين جدد ينضمون إلى مكاتبها ومراكز بياناتها في الولايات المذكورة، أو في أعمال الإنشاء والبناء ومحطات الطاقة المتجددة.

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في العام الماضي تعهدت جوجل باستثمار 13 مليار دولار في المناطق الريفية والولايات البعيدة مثل نبراسكا و نيفادا وأوكلاهوما، وهذه السنة فإنها تركز على متابعة المشاريع التي سبق أن بدأت فيها.

وستفتتح جوجل مقرها الجديد في مدينة نيويورك هذا العام، بالإضافة لمراكز عمليات جديدة ومركز بيانات جديد في آيوا. كما لديها تطويرات كبيرة في واشنطن، وستبدأ بناء مكاتبها الجديدة الضخمة في ماساتشوستس.

وفي الصيف الماضي تعهدت جوجل باستثمار مليار دولار في مستودع جديد في منطقة الخليج وستسرع الأعمال فيه هذا العام.

يذكر أن جوجل لديها تواجد رسمي ومكاتب في 26 ولاية أميركية.

